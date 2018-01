Un pres donat per mort "ressuscita" quan se li anava a fer l'autòpsia

Es pot dir que ha tornat a néixer. Un pres de la presó d'Astúries, Gonzalo Montoya Jiménez, la mort van certificar fins a tres metges, va reviure poques hores després a la taula del dipòsit de cadàvers, quan el forense es disposava a fer-li l'autòpsia. El cas, menys estrany del que pugui semblar, ha causat estupor entre els funcionaris de la presó, i també en el personal de l'Institut de Medicina Legal i l'Hospital Universitari Central d'Astúries, on el pres es recupera, segons sembla, satisfactòriament. La direcció de la presó va arribar a posar-se en contacte amb els familiars del reclús per comunicar-li una mort que finalment no va ser. Després, al comprovar que no havia mort, els parents es van mostrar indignats amb el que ha passat.

Segons fonts pròximes al cas, el reclús havia patit una indisposició a la nit d'abans d'ahir dissabte. Quan els funcionaris van fer el recompte de les vuit del matí, es van trobar que el pres no donava senyals de vida. Estava a la seva cel·la del mòdul número 8, un dels més perillosos de la presó.

El metge que havia estat de guàrdia a la nit i el del torn de matí van examinar l'aparent cadàver, pel que sembla sense trobar-li el pols, i van certificar la mort. La comissió judicial va acudir al centre i una tercera metge, aquest cop forense, també va certificar la mort, de manera que es va dur a terme l'aixecament del cos en presència d'agents de la Guàrdia Civil.

Gonzalo Montoya va ser introduït pel personal de la funerària en una bossa per a cadàvers i traslladat a l'Institut de Medicina Legal de la Corredoria, a Oviedo, per tal de practicar-li la corresponent autòpsia. Mentrestant, la direcció de la presó complia el penós deure d'informar els familiars.

Però al dipòsit esperava una sorpresa terrorífica. Els operaris de la funerària i l'auxiliar d'autòpsies -la forense encara no havia arribat a l'Institut de Medicina legal- van començar a veure que el "cadàver" es movia en el sudari, i que a més emetia roncs. Com si d'una pel·lícula de terror es tractés, el que aparentment era un cadàver havia cobrat vida. Gonzalo Montoya no era mort, tot el contrari. Immediatament es va avisar el SAMU, per portar-lo al HUCA. I és que, encara viu i cuejant, el seu estat era greu. Va quedar ingressat a Urgències.

Segons ha pogut saber aquest diari, va ser entrar a l'Hospital i començar a millorar, després de rebre les cures adequades. De fet, s'ha recuperat bastant, per a sorpresa de tots. Quedava comunicar a la família que el mort havia "ressuscitat". A l'HUCA van acudir nombrosos familiars. D'una banda alleujats al comprovar que era viu. D'altra banda, indignats per que se'ls hagués comunicat una notícia tan greu sense haver realitzat totes les comprovacions. Ara, Montoya segueix a l'Hospital, custodiat per la Guàrdia Civil.