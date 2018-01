Simpatitzants de la ultradreta boicotegen un acte a València

Desenes de simpatitzants de la ultradreta i grups anticatalanistes van rebre amb crits i insults a la plaça de l'Ajuntament de València diverses organitzacions cíviques que van participar a la cavalcada laica de les Magues de Gener, un acte promogut per la Societat Coral Micalet que es va celebrar per primera vegada durant la II República i no es va tornar a organitzar fins al gener de 2016.

El líder d'España 2000, José Luis Roberto, havia amenaçat de rebentar la cavalcada i van complir amb la seva paraula. El dispositiu policial va impedir que es registressin incidents durant el recorregut i en presència de nombroses famílies. Agents de la Policia Nacional van envoltar els contramanifestants en finalitzar la cavalcada.