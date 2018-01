Un advocat crea una plataforma per als afectats

Un advocat que va estar atrapat a l'AP-6 a causa del temporal de neu ha posat en marxa una plataforma per als afectats amb l'objectiu de presentar una demanda col·lectiva per reclamar indemnitzacions per «danys morals» i «danys econòmics». Així ho va assegurar Antonio Rodríguez, que és l'impulsor d'aquesta iniciativa i que va assenyalar que la plataforma estarà avui operativa a través del web www.afectadosporlanevada.es.