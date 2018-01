Brutal pallissa a la seva filla de tres anys per una tablet

"Dóna'm la tablet!", "Dóna'm la tablet perquè et mato!", Repeteix la jove de 23 anys al mateix temps que no cessa en cops contra la seva filla, de només tres anys d'edat. El vídeo dels fets ha consternat als usuaris de les xarxes socials per la brutalitat d'aquesta mare que, arran de les imatges, ha perdut la custòdia dels seus tres fills.

El vídeo era gravat amb un telèfon mòbil per una altra de les filles de l'agressora a casa de Bahía Blanca, una ciutat situada al sud de Buenos Aires, al mes de desembre. Poc abans, l'àvia materna dels petits denunciava a la seva pròpia filla per agressió cap als seus néts, encara que pensava que aquesta era únicament verbal.

"Vaig fer la denúncia a la Comissaria de la Dona el 15 de desembre i la meva néta va filmar el vídeo el 21 d'aquest mateix mes" indica l'àvia en declaracions al programa radiofònic 'La Brújula 24', afegint que "jo sabia que la meva filla agredia verbalment als meus néts però mai l'havia vist pegar-li d'aquesta manera". Després de veure el vídeo, les seves sospites es van fer realitat, però amb més gravetat.

El vídeo, indica el diari digital 'Infobae', no es va presentar en el marc de la denúncia però sí que es va fer públic a través de les xarxes socials, encara que es desconeix com. Les imatges poden ferir sensibilitats per la gravetat i el fort contingut violent que es mostra.

Les imatges mostren com la nena plora desconsolada i aterrida mentre rep forts cops de la seva mare, qui no deixa de cridar "dóna'm la tablet" i "dóna'm la tablet o et mato". Repetint l'advertència constantment contra la seva filla, mentre la menor tracta de protegir-se enfonsant els braços contra el cos, amenaça amb patejar-la i, al moment, l'aixeca i la llança contra el terra.

Actualment, i després del tràmit de la denúncia, les dues filles grans de la dona --de tres i sis anys-- viuen amb els seus avis paterns, mentre el nadó d'un any i mig es troba en una llar d'infants municipal de manera preventiva ja que es desconeix la situació del pare, indica el diari 'Infoboae'. "Estan protegides a nivell psicosocial. Això és l'important", explica la subsecretària de Promoció i Protecció de Drets de Badia Blanca, Letizia Tamborindeguy.

La mare ha estat imputada pels delictes de lesions, amenaces i infracció a la llei provincial 12.569 de violència familiar, encara que no roman retinguda. S'até a una condemna de fins a dos anys de presó pels fets. Actualment es troba rebent atenció psicològica.