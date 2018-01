El cap de govern de Tailàndia posa un doble de cartró per contestar a la premsa

El cap de la junta militar que governa a Tailàndia des del cop d'Estat de maig de 2014, el general Prayuth Chan OCHA, ha decidit col·locar un 'doble' de cartró per deixar plantada a la premsa a la seu del Govern i no respondre a les preguntes dels periodistes, un gest que ha estat criticat per Human Rights Watch (HRW) per considerar-ho una nova mostra de "menyspreu" als mitjans crítics per part del general colpista.

Dissabte, 17 figures de cartró que representen al general Prayuth van ser col·locades a la seu del Govern durant el Dia dels Nens. Les figures mostres el cap de la junta castrense amb diversos vestits, inclosos un vestit tradicional tailandès, un vestit esportiu o un vestit executiu.

Dilluns, el general Prayuth va parlar a la seu del Govern breument davant els mitjans fins que va decidir posar el seu 'doble' de cartró amb vestit i marxar. El general, conegut pel seu complex sentit de l'humor, va demanar llavors als periodistes que dirigissin totes les preguntes a la figura de cartró. "Pregunteu a aquest tipus", ha assenyalat, just abans de marxar.

Les reaccions al gest del també primer ministre han estat silenciades en les xarxes socials però aquest dimarts HRW ha dit que la seva actituds se suma a una "llarga llista de reaccions abusives i bizarras contra els reporters".

"El líder de la junta de Tailàndia, el general Prayuth Chan OCHA, continua mostrant menyspreu davant els mitjans crítics i la seva escrutini", ha denunciat, en declaracions a Reuters, Sunai Phasuk, investigador per a Tailàndia de HRW.

El general és conegut per les seves crítiques i fins i tot amenaces als periodistes, als quals ha arribat a assegurar que executarà als que no diguin "la veritat", en un país en què les llibertats s'han retallat des que l'Exèrcit es va fer amb el poder.

El general Prayuth va prendre el poder el maig de 2014 i va anunciar llavors que en qüestió de mesos hauria convocatòria d'unes noves eleccions, una cita electoral que ha anat successivament retardant, situant al novembre de 2018 la data per a aquests comicis, després d'una reforma de la Constitució que amplia els poders de les Forces Armades en detriment del Parlament.

El Dia dels Nens es celebra cada any a Tailàndia el segon dissabte de gener. Aquest dia, les Forces Armades obren els aquarteraments per permetre que els nens posin amb l'armament i els carros de combat. Els nens també estan convidats a seure a la taula del cap de la junta militar dins de la seu del Govern.