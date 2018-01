La CNMV ignora el Govern i manté l'autorització a l'OPA d'Atlantis sobre Abertis

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va decidir mantenir l'autorització donada el passat mes d'octubre a l'OPA que Atlantia ha llançat sobre Abertis, amb el que rebutja així el requeriment del Govern que l'anul·lés perquè la companyia italiana no havia demanat autorització prèvia de l'Executiu per a l'operació. El supervisor considera que el fullet de l'oferta de la companyia italiana «reuneix tots els requisits exigits en la legislació sobre opes», segons va informar en un comunicat. Es tracta d'una operació valorada en 16.341 milions d'euros amb la qual competeix la posteriorment formulada per ACS per 18.600 milions.

La CNMV rebutja d'aquesta manera el requeriment que l'Executiu, a través dels ministeris de Foment i d'Energia, va realitzar el passat 7 de desembre, en el qual advertia de la possibilitat de recórrer als tribunals de justícia, per la via contenciosa administrativa, en el cas que el supervisor no fes cas a la seva petició d'anul·lar l'OPA d'Atlantia. En el cas que el Govern recorregués als tribunals, bloquejaria la «guerra d'opes» sobre Abertis que, d'una altra manera, només sumarà un mes més de retard pel requeriment que ha estat realitzat al supervisor del mercat.