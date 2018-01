La cunyada d'El Chicle': "Em vaig negar a fer-li una fel·lació i em va violar"

Diversos mitjans recullen el testimoni de la cunyada d' 'El Chicle', que va retirar una denúncia cap a ell per abusos sexuals després de les pressions de la família. La germana de Rosario Rodríguez, Vanesa, va acudir al jutjat la passada setmana per desmuntar la coartada d'Enrique Abuín i relatar l'agressió que va patir el 17 de gener del 2005.

"Quan estava davant de casa meva esperant l'autobús per anar a l'institut es va acostar el meu cunyat en el seu cotxe i em va dir que em pugés i que l'acompanyés perquè anava a anar al banc a Rianxo treure diners per tornar-lo a meu pare. Va aparcar el cotxe en un descampat, al costat de la capella. Em va amenaçar amb un ganivet que va treure de la guantera del cotxe i em va dir que m'havia de despullar. em va agafar el mòbil, el va guardar al lateral del cotxe i no m'ho va tornar ", va assenyalar .

"Em va posar el ganivet davant del pit tot i que no va arribar a punxar-me, sí que el va posar aquí per amenaçar-me. Li vaig dir que no volia fer res amb ell, que em portés a casa. Em va dir que per xivata em passaria això".

Aquella no era la primera vegada que Abuín abusava d'ella. Ja al juliol de 2004, un any abans, li va tocar el pit per sobre de la roba contra la seva voluntat: "L'hi vaig explicar a la meva germana i ella va tenir un problema amb el seu marit, encara que després van seguir junts. Per això quan m'apunta amb el ganivet i em va portar al cotxe em deia que era una xivata ".

Vanesa es va despullar perquè "tenia por". Tot seguit, el seu cunyat li va demanar que li fes una fel·lació i aquesta es va negar. "Va treure una caixa de condons que tenia a la guantera del cotxe i em va dir que triés un gust. Com em vaig negar a fer-ho, em va dir que millor llavors em violava. Es va posar el condó i em va penetrar diverses vegades, encara que no aconsegueixo recordar les que em va violar, va ejacular en una ocasió i no es va canviar de condó. Va durar uns 10 minuts".

Quan va acabar, Abuín li va fregar amb el ganivet pel pit, des de la gola fins al melic però sense arribar a clavar-se'l, segons el seu relat. "No em vaig barallar només em vaig quedar immòbil fins que va acabar", afegeix. Per assegurar que la Vanessa no presentés la denúncia, 'El Chicle la va amenaçar abans d'abandonar-la: "Em deia que si l'hi explicava a algú matava a la meva germana, la meva neboda, i que després em mataria a mi".

Dies després, va acabar explicant-als pares i va ser portada a un metge a Santiago, on li van dir que presentés la denúncia. Entre tant, 'El Chicle' va utilitzar un notari i diversos amics per crear una coartada, en què assegurava estar al banc de Rianxo a la mateixa hora en què es produïa la violació.