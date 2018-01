Denuncien la mort d'un manifestant de 22 anys en una presó de Teheran

Una diputada iraniana del bloc reformista va anunciar la mort a la presó d'un dels manifestants que va participar en la recent onada de protestes al país. Segons va explicar la parlamentària Tayebe Siavoshi, basant-se informacions de la Intel·ligència i la Policia, un jove de 22 anys va aparèixer sense vida a la seva cel·la de la presó d'Evin, en el que va considerar un suïcidi. Siavoshi no va esmentar el nom de la víctima ni va concretar la data de la seva mort. Va detallar que el noi havia estat arrestat per policies i entregat a les autoritats judicials. Segons va explicar, està en contacte amb el Ministeri d'Intel·ligència, el poder judicial i les forces policials per fer un seguiment dels joves detinguts, i demanar el seu alliberament si no han comès destrucció de la propietat. Aquesta mort se suma a les 21 que s'han registrat al país des del passat 28 de desembre, dia de l'inici de les protestes.