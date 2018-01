"Ho tornarem a fer, repetirem la gesta", expliquen els joves atrapats per la neu de l'Angliru

Els joves asturians que es van quedar atrapats de matinada a l'Angliru a meitat del temporal de neu i que van mantenir una tensa (i ja famosa) conversa amb el 112 -que es va negar a rescatar-los atribuint-los una imprudència- han explicat avui amb més detall la seva versió dels fets, després que ja carreguessin, tal com va publicar en primícia aquest diari, contra l'actuació del servei d'emergències d'Astúries.

"Ho tornarem a fer, repetirem la gesta. Millor equipats. Però aquí i, si n'hi ha, en llocs pitjors", assegura Héctor Carballo, un dels portaveus d'aquest grup d'aficionats a les rutes en tot terreny. Carballo critica amb duresa el cap de sala del 112. "Va ser una falta de respecte. Aquest home per a mi no és un professional en el seu treball. Almenys que ens diguin que no poden anar, però que no es burli de la gent" , lamenta Carballo en relació a la conversa telefònica que van mantenir des del cotxe amb el servei d'emergències.

Així mateix aclareixen que "no estàvem nus", encara que sí que es van quedar amb una vestimenta precària per la climatologia adversa que es vivia durant la matinada a l'Angliru. "Van baixar caminant dos primer i els altres els vam cedir la roba perquè passessin menys fred. I després a altres dos. I els tres que vam quedar al cotxe, vam quedar sense res: sense calçat adequat, uns en camisa i uns altres en samarreta, i per caminar dues hores per la muntanya al 27% de desnivell em semblava molt risc. Ens vam quedar al cotxe fins que va arribar un grup d'amics que del món del 4x4 i ens van rescatar ", narra.

Carballo admet que "podia haver estat molt pitjor del que va ser, a última hora hi havia molts nervis perquè no vèiem solució i nevava amb molta intensitat, però en vam sortir pel nostre propi peu i perquè ens vam moure per sortir d'aquí ". Ell mateix era el conductor del tot terreny, per a set places. "Vam començar a pujar, vam veure que cobria poc, però no comptàvem amb la quantitat de neu que estava caient i quan ens vam posar a tornar no trobàvem lloc per donar la volta", explica. Carballo afirma que "el que més ens preocupa és que ens insultin, que ens diguin que som subnormals o irresponsables: la paraula irresponsable la puc entendre, però subnormals no, la gent no pot parlar d'una cosa sense saber".

Edgar González, un altre dels atrapats a l'Angliru, assumeix que "va ser un error per part nostra". I afegeix: "Que vam fer les coses malament, ho entenc. El que no és normal és que truquem a un equip d'emergència i no facin cas. Quan una persona decideix escalar voluntàriament i té un accident, l'ajuden oa una persona que surt en mount bike. És un error nostre, entenc que haguéssim hagut de pagar una multa o pagar el rescat, però que ningú ens rescat, ningú més que uns companys nostres aficionats al 4x4 ... "