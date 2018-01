Només un 31% dels britànics confia en May per gestionar el Brexit

Només un 31 per cent dels britànics considera que la primera ministra, Theresa May, és capaç de negociar un acord de divorci adequat amb la Unió Europea, segons un sondeig divulgat per la firma ORB. L'enquesta, elaborada a partir de 2.023 entrevistes, fixa en el 50 per cent la proporció de ciutadans que pensen que la primera ministra no aconseguirà un bon acord, dos punts per sobre de l'anterior màxim, registrat a principis d'octubre. En termes generals, un 63 per cent dels britànics enquestats desaprova la manera com el Govern està portant a terme les negociacions.

Els britànics segueixen dividits també sobre el futur que tindrà el país fora de la Unió Europea un cop es consumi la ruptura al març de 2019. Així, no acaben de tenir clar si en termes econòmics els anirà millor o pitjor -un 43 per cent creu que millor i un 42 per cent pensa que pitjor-. Sí que hi ha una opinió majoritària en matèria migratòria, ja que un 63 per cent preveu que el país tingui més control sobre les seves fronteres. El 47 per cent dels enquestats, però, prefereix mantenir l'accés al mercat únic en detriment d'aquest control migratori, mentre que el 44 per cent prioritza això darrer.

Paral·lelament, la primera ministra britànica ha decidit iniciar l'any amb una concessió als partidaris del Brexit «dur»: la creació del càrrec de ministre per al «no acord» amb la Unió Europea. El lloc ha recaigut en el fins ara número dos del Departament del Brexit, Steve Baker, encarregat d'examinar els efectes d'una possible ruptura amb Brussel·les en els propers mesos. Els euroescèptics del gabinet interpreten el nomenament com una basa de pressió en el moment crític de les negociacions.

La notícia ha posat, però, en guàrdia els partidaris del Brexit «tou», que adverteixen que posar sobre la taula l'espectre del «no acord» equival a trair l'«esperit de Florència» impulsat per la pròpia May. Durant els primers mesos de la negociació, May va repetir insistentment la frase que «la manca d'acord és millor que un mal acord». Després del seu discurs a Florència, May va renunciar temporalment a incloure la fatídica frase en les seves intervencions públiques, tot i reservar una partida en el pressupost consagrada a la preparació d'un possible fracàs de les negociacions amb la UE.

La insistència renovada en el «no acord» ha creat un relatiu malestar a Brussel·les i amenaça de trencar el to conciliador de les últimes setmanes que va propiciar l'acord final de la primera fase de la negociació al desembre. El Regne Unit i la UE van arribar a un compromís sobre la factura de divorci (estimada inicialment al voltant de 45.000 milions d'euros), el futur de la frontera a Irlanda del Nord i els drets dels immigrants europeus i dels expatriats britànics.



Dimissió d'un ministre

En un altre ordre de coses, el ministre britànic per a Irlanda del Nord, James Brokenshire, ha presentat la seva dimissió per problemes de salut. La primera ministra havia avançat que aquesta setmana hi hauria canvis en el seu equip de Govern. Brokenshire s'ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica per una malaltia pulmonar que no s'ha especificat i ha preferit sortir del Govern per no entorpir la seva tasca.