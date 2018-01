El Tresor farà un nou préstec de 15.000 milions per pagar les pensions

El Tresor Públic té previst realitzar aquest any un altre préstec de 15.000 milions d'euros a la Seguretat Social per a sufragar les pensions públiques, xifra que suposa 5.000 milions d'euros més que el crèdit de 10.192 milions d'euros que ja va aportar l'exercici passat al sistema. Així ho va confirmar la secretària general del Tresor i Política Financera, Emma Navarro, en la roda de premsa per presentar l'Estratègia de Finançament del Tresor per al 2018, en què va anunciar que tot i el préstec, el Tresor farà una emissió neta de 40.000 milions d'euros, 5.000 milions menys que l'any passat.

Navarro va assenyalar que tot i que les necessitats de la Seguretat Social es reduiran aquest any, l'any passat es va recórrer al Fons de Reserva de la Seguretat Social per a finançar part de les necessitats per import de 7.000 milions, de manera que els recursos de l'anomenada «guardiola» de les pensions són inferiors. En aquest sentit, va afegir que l'estimació sobre el préstec és «molt prudent» i el possible nou ús de la «guardiola» és quelcom que s'acabarà de concretar un cop es conclogui la llei de pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest exercici.

A hores d'ara, el Fons de Reserva compta amb 8.095 milions després de les últimes disposicions realitzades pel Govern, davant els 66.815 amb els que va arribar a comptar l'any 2011. En qualsevol cas, va reiterar que les pensions estan «garantides» per la totalitat dels recursos públics i que el Tresor també garanteix les pensions a través d'aquest préstec, que «no té impacte ni en el dèficit ni en la ràtio de deute públic».

Navarro va fer un balanç «molt positiu» sobre l'estratègia de 2017, any en què el finançament net es va situar en 45.031 milions d'euros, import superior al previst en incloure els 10.192 milions del préstec a la Seguretat Social.