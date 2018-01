Alliberen dues menors captades amb enganys a Toledo per exercir la prostitució

La Guàrdia Civil va alliberar dues joves de 16 anys que es trobaven en un club de contactes de Mocejón (Toledo) per exercir la prostitució després d'haver estat captades mitjançant engany prop d'un Institut de Madrid on estudiaven hostaleria oferint-les feina com a ajudants de cuina. En l'operació van ser detinguts dos homes, J.M.G.L. i C.P.T. de 44 i 52 anys respectivament, per un delicte de tràfic d'éssers humans. Van ser posats disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia de Toledo, que va ordenar el seu ingrés a la presó.

La Delegació del Govern va explicar que les investigacions es van iniciar a mitjans del passat mes de desembre, quan els agents van rebre una trucada on s'informava de l'existència de dos menors d'edat en un club de contactes de la localitat de Mocejón que podrien estar sent obligades a exercir la prostitució, de manera que de forma immediata es va enviar una patrulla de la Guàrdia Civil per comprovar aquesta informació. Una vegada que els agents van accedir al local per a la inspecció, van localitzar al seu interior dues noies de 16 anys que, segons van manifestar, es trobaven en aquell establiment en contra de la seva voluntat i sota contundents amenaces.