Les dues Corees arriben a un acord per reprendre les converses d'àmbit militar

Les delegacions de Corea del Nord i Corea del Sud van acordar que els atletes dels dos països desfilin junts a la cerimònia d'obertura i de tancament dels Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran a la ciutat sud-coreana de Pyeonghang i la represa de les converses militars. Corea del Nord ha decidit acceptar la proposta de mantenir converses militars per rebaixar les tensions a la frontera durant el diàleg mantingut a la localitat fronterera de Panmunjon.

«Representants del Corea del Nord han expressat la seva intenció d'enviar delegats a Pyeongchang i també han acordat l'entrada conjunta dels atletes de Corea del Nord i Corea del Sud a les cerimònies d'obertura i de clausura», va explicar el viceministre d'Unificació sud-coreà, Chun Hae Sung.

«Els delegats de les dues Corees han acceptat fer dels Jocs Olímpics de Pyeongchang una oportunitat per restaurar les relacions entre els països», va assenyalar. La resposta de Pyongyang va arribar després que els delegats de Seül, encapçalats pel ministre d'Unificació, Cho Myoung Gyon, proposessin l'enviament d'una delegació als Jocs d'Hivern i l'entrada conjunta dels atletes d'ambdós països sota la bandera d'una Corea unificada.

Per part del règim de Corea del Nord, el president del Comitè per a la Reunificació Pacífica, Ri Son Gwon, ha estat liderant la representació de Pyongyang, acompanyat per altres quatre alts càrrecs nord-coreans. «Estem pensant a oferir-li al poble el seu primer regal d'Any Nou, un resultat que no té preu, Corea del Nord i del Sud parlant amb serietat i sinceritat», va explicar Ri.

Els delegats del Govern sud-coreà van proposar, a més, converses amb la Creu Roja per permetre reunions de familiars separats per la Guerra de Corea (1950-1953) durant la celebració de l'Any Nou Lunar al febrer.

En tot cas, Corea del Nord va voler deixar molt clar que no discutirà sobre el seu armament nuclear amb Seül, ja que aquest està dirigit només contra els Estats Units i no contra els seus «germans» al país veí.