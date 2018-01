Institucions Penitenciàries traslladarà El Chicle a una altra presó de Galícia

Institucions Penitenciàries està a l'espera que el jutge autoritzi el trasllat de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confés de la mort de Diana Quer, des de la presó de Teixeiro, a Curtis (La Corunya), a la de A Lama (Pontevedra) per allunyar-lo de presos pertanyents al seu antic clan de Os Fanchos. Institucions Penitenciàries ha aprovat el traslladat de Abuín després que dilluns passat una junta de tractament extraordinària analitzés la seva situació al centre de Teixeiro. Amb aquest canvi, s'evitaria que aquests presos que compleixen condemna per narcotràfic a la presó de La Corunya poguessin agredir o amenaçar-lo.

El Chicle roman en una cel·la sol, amb una finestra que la comunica a la del costat, on es troba l'intern de suport que l'observa, ja que Abuín continua sota el protocol de prevenció de suïcidis.

Per altra banda, el Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira va decidir sobreseure de forma provisional les actuacions contra la dona de El Chicle, en relació amb la desaparició i mort de Diana Quer, atès que no hi ha indicis suficients de la seva participació en els fets.



Tota la nit a casa

En concret, la sentència apunta que la darrera versió donada per Rosario R., en la qual indicava que va romandre al seu domicili la nit del 21 al 22 d'agost de 2016, «resulta contrastada per la resta de diligències practicades», especialment per les dades del seu telèfon mòbil.