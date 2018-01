Mor un nadó ofegat amb una bola de plàstic

Un nadó de sis mesos ha mort ofegat a Baza, al nord de la província de Granada, aquest passat dimecres a la tarda, després d'ennuegar-se amb una bola, segons han informat a Europa Press fonts de la Policia Nacional.

El nen va ser portat pel seu pare a l'hospital de Baza, on es va certificar la seva defunció per obstrucció de via aèria, sent comissionats els agents per la Sala del 091 a instàncies del pediatre que va veure el cas. La Policia Nacional queda ara pendent del resultat de l'autòpsia per conèixer els detalls de la mort i decidir si ha de procedir-se a alguna actuació.

Segons ha informat el 112 a Europa Press sobre aquest succés, que avança el diari 'Ideal', a les 16,40 hores d'aquest dimarts passat dues persones van donar avís des d'una farmàcia de la Carretera de Ronda, a Baza, per l'ofegament de un nen de menys d'un any, d'origen romanès, després d'haver-se empassat una bola, segons va comentar el seu pare, que va demanar ajuda a l'establiment. Seguint el protocol establert, el 112 va donar trasllat a serveis sanitaris.