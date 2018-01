Pedro Sánchez proposa finançar les pensions amb dos impostos a la banca

El PSOE té un pla per obtenir 2.745 milions d'euros en forma de nous ingressos amb els quals poder finançar les pensions. S'obtindrien creant dos nous impostos que afectarien la banca i les grans empreses, però també augmentant les cotitzacions a la Seguretat Social de les rendes superiors als 45.000 euros bruts anuals. Aquestes dues noves taxes que es dedicarien en exclusiva al pagament de les pensions les va anunciar el secretari general del partit, Pedro Sánchez, que veu «just» que la banca, rescatada amb diners públics durant la crisi, contribueixi ara al sosteniment del sistema públic de pensions.

La idea que estudien els socialistes és establir per a la banca un «impost paral·lel» al de societats, que s'estima en principi amb un tipus del 8% sobre la mateixa base imposable que l'impost de societats, segons fonts del PSOE, que calculen que amb aquesta mesura podrien recaptar entre 800 i 1.000 milions d'euros.

Els socialistes recorden que una iniciativa similar es va posar en marxa al Regne Unit, així com volen emular França implantant a Espanya una taxa a les transaccions financeres d'empreses amb una capitalització de mercat superior als 1.000 milions d'euros.

Això sí, la mesura que plantegen els socialistes és menys ambiciosa que la francesa, ja que pensen en un gravamen del 0,1 per cent, quan a França arriba al 0,3 per cent. Els ingressos que aportaria aquesta taxa generarien altres 800 a 1.000 milions d'euros anuals. És a dir, amb els dos nous impostos podrien obtenir-se fins a 2.000 milions d'euros a l'any.

Els altres 745 milions d'euros que preveuen generar en forma de nous ingressos procedirien probablement d'augmentar el llindar del límit màxim de cotització a la Seguretat Social per als treballadors que guanyin més de 45.000 euros bruts anuals. La idea que tenen en ment els socialistes seria elevar el límit fins als 60.000 euros anuals. Els treballadors que guanyin més de 60.000 euros anuals no cotitzarien per la quantitat que superi aquest salari.

Per pat seva, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va defensar que el creixement econòmic i la generació d'ocupació són els «elements claus» per mantenir les pensions públiques, davant els impostos a la banca proposats per Sánchez.

De Guindos va assenyalar que «mai» ha estat «molt favorable» a incrementar els impostos, sinó «tot el contrari». Va defensat que la via per mantenir les pensions públiques és continuar amb les reformes econòmiques i els equilibris macroeconòmics.