Polònia renova part del Govern per millorar les relacions amb la UE

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha renovat gran part del seu Govern i ha apartat diversos membres clau, en un aparent intent per millorar les relacions amb la Unió Europea després de l'obertura d'un expedient contra Polònia per les seves polèmiques reformes judicials. Morawiecki va arribar al poder al desembre per decisió del governant Partit Llei i Justícia, que va decidir prescindir de la primera ministra, Beata Szydlo, amb l'objectiu de remuntar políticament.

Seguint les directrius de Morawiecki, el president de Polònia, Andrzej Dubte, va anunciar el cessament del ministre de Medi Ambient, Jan Szyszko, criticat per la iniciativa per talar el valuós bosc de Bialowieza, que ja està sobre la taula del Tribunal de Justícia de la UE. També s'han quedat fora del nou gabinet el titular de Defensa, Antoni Macierewicz, un anticomunista qüestionat pels retards en la modernització de les Forces Armades, i el ministre d'Exteriors, Witold Waszczykowski.