Tailàndia Una figura de cartró per respondre els periodistes

El cap de la junta militar que governa a Tailàndia des del cop d'Estat de maig de 2014, el general Prayuth Chan Ocha, va decidir col·locar un «doble» de cartró per deixar plantada la premsa a la seu del Govern i no respondre a les preguntes dels periodistes, un gest que va ser criticat per Human Rights Watch per considerar-lo una nova mostra de «menyspreu» cap als mitjans crítics. El general va demanar als periodistes que dirigissin les preguntes a la figura de cartró.