El Chicle reconeix ara que Diana Quer no va morir atropellada

El presumpte autor de la mort de la jove madrilenya Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, àlies El Chicle, ha tornat a oferir una versió diferent dels fets. El Chicle va fer dimarts a la nit una nova declaració en què va confirmar suposadament que no va atropellar Diana i que hi va haver un desencontre amb la víctima als afores de la localitat de Pobra do Caramiñal. L'advocat de l'acusat, Ramon Sierra, es va traslladar a la Comandància de la Guàrdia Civil per explicar les novetats del cas i s'especula amb la possibilitat que abandoni la seva defensa a causa dels continus canvis que fa el seu client sobre el cas.

Aquesta decisió va coincidir també amb el resultat preliminar de l'autòpsia al cos de Diana, que ahir es va entregar a les parts i que confirma que no hi va haver atropellament. L'autòpsia està acabada i, tot i que encara queden diversos informes per emetre per part dels forenses, ja es considera que s'han realitzat totes les anàlisis necessàries al cadàver, de manera que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira va autoritzar el lliurament de les restes mortals als pares de Diana Quer.

Abuín Gey va ingressar a la presó pontevedresa d'A Lama, a on va ser traslladat des del centre penitenciari corunyès de Teixeiro, on estava des de l'1 de gener. El Chicle va ingressar a la infermeria de la presó d'A Lama, on se li ha aplicat el protocol de prevenció de suïcidis. Per això, l'autor confés de la mort de la jove madrilenya té un vigilància especial per part d'un altre intern.