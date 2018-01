Els «Jordis» renuncien a la unilateralitat davant del Suprem

El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestat aquest dijous davant el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que per les vies utilitzades fins ara no s'aconseguirà la independència i que l'únic referèndum vàlid serà el que convoqui el Govern d'Espanya, segons han assenyalat fonts presents en la declaració.

Cuixart ha declarat durant hora i mitja d'aquest dijous per la seva implicació en presumptes delictes relacionats amb el procés sobiranista que va derivar en la declaració unilateral d'independència (DUI) de Catalunya i, igual que fes una mica abans l'exlíder de l'ANC i diputat electe per JuntsxCat, Jordi Sánchez, ha renunciat a la via unilateral per aconseguir de la independència.

Al contrari que aquest, Cuixart ha indicat no obstant això que no vol participar en política i ha recordat les seves "profundes conviccions pacifistes".

Després de la seva declaració, ha començat la de l'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn, l'últim dels tres investigats a la presó citats per aquest dijous per l'instructor de la causa.