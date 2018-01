Dotze atesos després d'un vessament de mercaderies perilloses a l'AP-6

Dotze persones van haver de ser ateses per personal de Sacyl després d'un accident d'un camió de mercaderies perilloses registrat a l'AP-6 a l'altura de San Rafael (Segòvia). A més, 10 d'aquestes 12 persones ateses -cinc dones de 51, 47, 46, 45 i 33 anys, i dues dones de 46 anys, així com tres homes de 44, 42 i 22 anys- van haver de ser traslladades posteriorment al Complex Assistencial de Segòvia. Posteriorment, es va tornar a enviar una ambulància de suport vital bàsic de manera preventiva per si calia atendre més persones, ja que diferents organismes havien sol·licitat assistència sanitària per atendre diversos treballadors d'Iberpistas que presentaven irritacions i molèsties. Fruit d'aquest avís a Emergències Sanitàries es van desplaçar dues ambulàncies de suport vital bàsic el personal sanitari de les quals va atendre els dotze afectats.

El delegat territorial de Segòvia va activar la situació 1 del Pla Especial de Protecció Civil davant emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses. Durant el seguiment de l'incident, els Bombers de Segòvia van segellar una petita fuita i van realitzar el transvasament de la mercaderia a un altre camió cisterna que es va desplaçar fins al lloc dels fets.