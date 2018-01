Les fortes pluges causen almenys 15 morts i 25 ferits a l'Estat de Califòrnia

Les fortes inundacions i esllavissades registrades durant els darrers dies a l'Estat de Califòrnia han causat almenys 15 morts i 25 ferits, segons va assenyalar l'oficina del xèrif del comtat de Santa Bárbara. Les autoritats locals van ordenar l'evacuació d'uns 7.000 residents de manera preventiva davant l'arribada de les pluges, als quals es van sumar 23.000 persones més que van abandonar els seus habitatges de manera voluntària.

Les intenses pluges han provocat «desenes i desenes» de rescats, especialment a les comunitats més afectades pels incendis forestals Thomas i l'Estudiantina, que van colpejar durament la zona el desembre del 2017.

El Cos de Bombers calcula que desenes de persones podrien haver quedat sepultades pel fang, fet pel qual la xifra de morts podria créixer. Les autoritats dels Estats Units han alertat que les pluges han afectat la zona en gran mesura com a conseqüència de la intensitat dels incendis, que van arrasar milers d'hectàrees.

El Servei Nacional de Meteorologia va informar que una de les comunitats més afectades és Montecito, on un terç de les precipitacions registrades en les darreres 24 hores han caigut en només cinc minuts. El comtat ha disposat un refugi a l'Escola Comunitària de Santa Bárbara, on s'ha reservat una zona perquè els residents deixin les seves mascotes.

Les pluges van obligar a tancar diverses carreteres i autopistes, a evacuar milers de persones i a realitzar nombrosos rescats, com el d'una nena de 14 anys que va quedar atrapada durant hores a casa seva a Montecito, que va ser destruïda per les riuades. La desolació deixada pels greus incendis en àmplies àrees de l'estat va fer possible que l'aigua portada per les tempestes arrossegués runes i restes de vegetació cremada, especialment al sud de l'estat.