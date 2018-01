L'autòpsia indica que Diana Quer va morir estrangulada

Diana Quer va morir estrangulada i, en principi, no es determina l'existència d'agressió sexual, si bé es realitzaran proves complementàries. Els forenses són rotunds i no en tenen cap dubte, a tenor de l'informe preliminar enviat al jutge d'instrucció 1 de Ribeira, que ahir va ser lliurat a les parts.

L'autòpsia practicada per dos equips que han posat en comú les seves investigacions, s'ha determinat amb total claredat que l'única causa de la mort de la jove va ser l'estrangulament.

En l'informe previ enviat al Jutjat d'Instrucció 1 de Ribeira, els patòlegs apunten clarament a un homicidi. Com a causa de la mort s'indica que va ser "estrangulament" si bé no s'aporten més explicacions al tractar-se d'un document preliminar perquè el jutge pugui seguir avançant en la instrucció. Els forenses no determinen, però, l'existència d'agressió sexual, si bé es realitzaran proves complementàries de laboratori.

Com ja va avançar Faro de Vigo, l'autòpsia va descartar des del principi la versió de l'atropellament mortal que va donar l'autor confés de la mort de Diana, José Enrique Abuín Gey, abans de portar a la Guàrdia Civil al pou de l'antiga nau de gasoses de Taragoña on havia ocultat gairebé 500 dies abans el cos, nu i llastrat amb dos blocs de formigó.

De moment no ha transcendit quan va morir Diana, si bé tot apunta que va poder ser el mateix dia de la seva desaparició. A la recerca de pistes que puguin permetre aclarir el lloc on es va cometre el crim, la Guàrdia Civil farà avui mateix la inspecció ocular a la nau de Taragoña. L'objectiu és buscar vestigis de possibles forcejaments i comprovar què es va fer de la roba de la noia, i si es va cremar també allà. Cal recordar que al drenar el dipòsit d'aigua on hi havia el cos, es va trobar la seva bossa, una jaqueta i una brida.

Dels primers informes forenses no es desprèn l'existència d ' "indicis ni mostres genètiques" que indiquin la participació en la desaparició i mort de Diana de diverses persones, de manera que' El Xicle 'va actuar sol. El modus operandi concorda també amb el que li atribueixen els investigadors: raptava només a les seves víctimes -principalment joves, altes i morenes de cabell llarg- a les que introduïa en el seu vehicle no sense abans deixar-les aïllades en tractar de robar-los el seu telèfon mòbil.