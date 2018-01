L'Equador concedeix la nacionalitat a Assange després de sis anys com a asilat

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, hauria aconseguit la nacionalitat equatoriana, segons es desprèn d'un document oficial a què ha tingut accés el diari El Universo i d'una fotografia que ha publicat ell mateix a Twitter en què llueix la samarreta de la selecció equatoriana de futbol, després de passar gairebé sis anys reclòs a l'Ambaixada de Londres com a asilat. El Universo assegura que Assange posseeix una cèdula de ciutadania i fonts fiables han detallat fins i tot el número amb què apareix identificat al Registre Civil d'Equador. D'aquesta manera, Assange, australià de naixement, perdria la condició d'asilat que va obtenir l'any 2012, ja que un país no pot concedir asil als seus propis ciutadans. Però en tot cas no perdria la protecció que li ha atorgat l'Equador tots aquests anys, ja que, com a nacional seu, el país pot fer ús de la seva protecció diplomàtica.