Traslladen tots els immigrants que hi havia internats en una presó a Màlaga

La presó d'Archidona, a Màlaga, que estava funcionant com a centre d'internament d'estrangers, torna a estar buida i pendent d'inauguració com a centre penitenciari després que el Ministeri d'Interior hagi expulsat a Algèria o traslladat a altres punts del territori estatal els immigrants que encara quedaven a les instal·lacions. En total han passat per aquest centre 572 immigrants, tots algerians, des de finals de novembre i han anat traslladant-los a poc a poc, de manera que no queda ningú dins el centre. Ara es procedirà a reparar els danys que s'han produït perquè en les properes setmanes pugui funcionar com a centre penitenciari. Archidona va ser construït com a centre penitenciari però el passat mes de novembre, quan encara no s'havia inaugurat, el Ministeri d'Interior va decidir, avalat per set jutges de Múrcia, utilitzar-lo com a centre d'internament temporal.