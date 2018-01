Cinc homes armats roben joies valorades en 4,5 milions a l'hotel Ritz de París

Un grup de cinc homes armats amb pistoles i destrals va robar dimecres a l'hotel Ritz de París joies valorades en 4,5 milions d'euros. Segons va informar el diari Le Figaro, que va fer referència a fonts policials, els lladres van robar les joies que s'exposen als aparadors d'aquest cèntric palau parisenc dels joiers més prestigiosos que hi ha a la capital francesa. Tres dels lladres que van participar en aquest robatori van ser detinguts a les portes del Ritz quan intentaven fugir, però els altres dos van aconseguir escapar, sense que a l'hora de tancar aquesta edició s'hagués procedit al seu arrest. Les fonts van valorar el botí en 4,5 milions d'euros, però les forces de seguretat haurien aconseguit recuperar algunes de les joies. La seguretat del carrer Cambon, on hi ha l'hotel Ritz, es va reforçar l'any 2014 després que diversos veïns denunciessin robatoris de característiques similars.