Detenen una dona per vendre el seu fill de 9 anys per ser violat a Alemanya

La policia alemanya va informar a Friburg (sud-oest del país) de la detenció d'una mare acusada d'haver venut a internet, reiteradament i durant dos anys, el seu fill de nou anys per ser violat i per a altres abusos sexuals. L'operació policial, que va començar al setembre, va acabar amb la detenció de la dona, de 47 anys, i el seu company sentimental, de 37, així com amb l'arrest de quatre homes, entre ells un espanyol de 32 anys. Aquests quatre homes tenen entre 32 i 49 anys, diferents nacionalitats i van ser arrestats a tres països. Els sis estan acusats d'haver infringit greus abusos sexuals sobre el menor, segons una portaveu de la policia del land de Baden-Württemberg. Segons l'oficina d'Investigació Criminal (LKA) d'aquest estat federat, es tracta del «cas més greu d'abusos sexuals que han afrontat els investigadors fins a la data a Baden-Württemberg».