Farage obre la porta a un segon referèndum sobre el Brexit

Nigel Farage, un dels principals promotors del Brexit al Regne Unit, va assegurar que no veuria amb mals ulls la celebració d'un segon referèndum sobre la permanència a la Unió Europea, argumentant que serviria perquè tornés a guanyar l'opció del divorci i es tanqués el debat. «Potser, només potser, estic arribant al punt de pensar que hauríem de tenir un segon referèndum sobre la pertinença a la UE», va afirmar Farage a un programa a la cadena Channel Five. «Crec que si tinguéssim un segon referèndum sobre la pertinença a la UE acabaríem amb l'assumpte durant una generació», va opinar l'antic líder del Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP).

Segons la seva opinió, «el percentatge que votaria a favor de sortir la propera vegada seria molt més gran que el de l'última». Farage va ser una figura clau tant en la decisió de celebrar un referèndum el 2016 com en el resultat del mateix: 52 per cent a favor de Brexit i 48 per cent en contra.

També és partidari d'una segona consulta per confirmar la ruptura amb la UE Arron Banaks, el cofundador del grup activista a favor de Brexit Leave.EU. «Si no actuem ara radicalment, caminarem adormits cap a un fals Brexit, només de nom. Els veritables partidaris del Brexit han estat arraconats i l'única opció ara és tornar a les urnes i permetre que el poble cridi des de les teulades que dona suport a un veritable Brexit», va afirmar. «Els partidaris de la sortida guanyarien de forma aclaparadora», va augurar.

Per altra banda, el Regne Unit perdria prop de 500.000 llocs de treball i uns 56.500 milions d'euros d'inversions en dotze anys en el cas que acabi abandonant la Unió Europea sense arribar a un acord comercial amb el bloc comunitari, segons un estudi encarregat per l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. L'estudi assenyala que si no hi ha acord sobre el Brexit, el sector més afectat seria el financer.