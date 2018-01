La Fiscalia indaga si hi va haver un delicte contra els consumidors en el caos de l'AP-6

La Fiscalia Provincial de Madrid investigarà d'ofici si hi va haver un possible delicte contra els drets dels consumidors per, si s'escau, «exercitar les accions judicials oportunes» en les retencions de trànsit que es van produir a l'autopista AP-6 davant el temporal de neu dels passats dies 6 i 7 de gener, i que van afectar més de 3.000 vehicles. Així ho ha decidit el fiscal en cap de Madrid, José Javier Polo, que emparant-se en l'article 5 de l'Estatut orgànic del ministeri fiscal, ha ordenat la incoació de diligències preprocessals per depurar les possibles responsabilitats civils. Aquesta ordre d'incoar les diligències preprocessals es fa «en defensa dels interessos dels consumidors i els usuaris per esbrinar la realitat, natura, motius i possibles responsabilitats d'aquests fets, tot això d'acord amb el que preveu l'article 51 de la Constitució espanyola».

La Fiscalia recorda que el tall de carretera durant gairebé 80 quilòmetres va motivar que les persones que viatjaven a bord dels vehicles estiguessin «moltes» hores atrapats a la neu. A més, es remet a una resolució del Tribunal Suprem que va confirmar una sentència de l'Audiència Provincial de Burgos que va condemnar la concessionària de l'autopista AP-1 per falta de previsió.