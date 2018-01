França, Alemanya i el Regne Unit defensen l'acord nuclear amb l'Iran

Els ministres d'Exteriors francès, Jean-Yves Le Drian, alemany, Sigmar Gabriel, i britànic, Boris Johnson, i l'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, van defensar l'acord nuclear iranià i van instar l'Administració nord-americana a preservar-lo després de defensar que Teheran està complint els seus compromisos després de reunir-se amb el cap de la diplomàcia iraniana, Mohammad Zarif.

Le Drian va defensar que «avui no hi ha indicacions que podrien deixar dubtes pel que fa al respecte per la part iraniana de l'acord» perquè l'agència internacional atòmica confirma «regularment» la seva «correcta aplicació», en una compareixença conjunta dels dirigents europeus.

«Per això és important que el conjunt de les parts signants respectin aquests compromisos, en conseqüència que els nostres amics americans el respectin també», va defensar el cap de la diplomàcia francesa, que va deixar clar que «no hi ha motius particulars perquè hi hagi una ruptura» de l'acord per part de Washington. El president dels EUA, Donald Trump, ha qüestionat l'acord iranià i ha deixat en mans del Congrés la possible reintroducció de les sancions aixecades en el marc de l'acord.

El ministre d'Exteriors francès va insistir que el pacte assolit el 2015 «és essencial» i «no hi ha alternativa» i va defensar la necessitat de «mantenir escrupolosament» l'acord, «que és una forma de preservar la pau». «Això no vol dir que amaguem els altres punts de desacord que hi ha» amb l'Iran «en el pla balístic i l'acció de l'Iran en el conjunt de la regió», va explicar Le Drian, deixant clar que s'ha de parlar d'aquests assumptes al marge de l'acord nuclear.

«Volem protegir l'acord contra qualsevol possible decisió per soscavar-la, vingui d'on vingui», va afegir Gabriel, el ministre alemany, que va alertar que s'enviaria «un senyal molt perillós» que perjudicaria un acord que «impedeix la profileració d'armes nuclears» per la via diplomàtica, en un moment en què països com Corea del Nord busquen desenvolupar armes nuclears.



«Èxit diplomàtic»

Per la seva banda, Johnson també va defensar que seguiran treballant per preservar l'acord nuclear perquè aquest constitueix un «considerable èxit diplomàtic per impedir que l'Iran adquireixi armes nuclears» i que «ningú ha donat una alternativa millor» per a això. «És competència dels que s'oposen a l'acord presentar una solució millor, perquè no l'hem vist fins ara», va reptar.