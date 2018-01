Merkel i Schulz admeten que hi ha obstacles per formar govern a Alemanya

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va augurar un dia díficil en l'última jornada de contactes entre conservadors i socialdemòcrates per veure si entaulen negociacions formals per formar un Govern de coalició. «Existeixen encara grans esculls en el camí que han de ser apartats», va reconèixer la líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) poc abans de reunir-se amb el seu soci bavarès, la Unió Social Cristiana (CSU), i el Partit Social Demòcrata (SPD). «En aquest sentit serà un dia dur», va destacar. Segons Merkel, la CDU farà tot el possible per ser constructiva. «Acudeixo amb gran energia. La gent espera també que trobem solucions i amb aquest esperit treballaré», va assegurar la cancellera.

El líder de l'SPD, Martin Schulz, va mostrar la seva esperança de poder arribar a bon port. «Ja s'han fixat punts en comú en una gran quantitat d'àmbits, però existeixen grans esculls que han de ser salvats encara», va afegir, Per al polític socialdemòcrata el tema d'Europa segueix estant en primer terme. En aquest sentit, va defensar que un nou Govern alemany ha de «generar sobretot un ressorgir per a la Unió Europea». Encara romanen obertes qüestions centrals relacionades amb els impostos i les finances.