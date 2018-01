Salgado recorda que el PP va rebutjar les ajudes a la banca l'any 2008

La que va ser vicepresidenta econòmica del segon Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, va defensar que durant la crisi econòmica «va fer el correcte», optant per «un enfocament gradual», i va recordat que va ser el propi PP el que va proposar al Congrés rebutjar ajudes «indiscriminades» al sector financer, proposta avalada majoritàriament a la Cambra.

Durant la seva compareixença davant la comissió que investiga al Congrés la crisi financera, el rescat bancari i la fallida de les caixes d'estalvis, Salgado va asseverar que «l'estratègia seguida va ser l'adequada» i que la reestructuració del sector es va fer juntament amb el Banc d'Espanya, «comptant amb les entitats». «Crec que es va fer el correcte i el procediment va ser correcte», va insistir.

Preguntada pel diputat popular Miguel Ángel Paniagua per la raó per la qual Espanya no va va adoptar mesures abans al sector financer, i si emprar abans un major nivell de recursos podria haver evitat l'empitjorament de la situació, Salgado va argumentar que, en arribar al Ministeri d'Economia, l'abril de 2009, «encara hi havia temps».

Per part seva, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, va defensar que va ser «correcte» no suspendre la cotització ni l'operativa a curt sobre accions del Popular en les setmanes prèvies a la seva resolució. Albella va posar en valor que el mercat compta amb «els seus propis mecanismes».