Detinguda la dona i el seu amant d'un jove assassinat a València l'agost passat

L'assassinat d'Antonio Navarro Cerdán, l'enginyer civil de Novelda, de 36 anys, mort a traïció al garatge on aparcava el seu cotxe, al carrer Calamocha de València el passat 16 d'agost, ja té presumptes responsables: la seva esposa, la infermera Maria Jesús MC, de 27 anys, i un company de treball d'ella, l'auxiliar d'infermeria Salvador ML, de 47, amb qui pel que sembla mantenia una relació sentimental que tots dos neguen.

Segons va informar ahir la Policia Nacional, l'autor material del crim hauria estat Salvador, mentre que la dona de la víctima està considerada com a coautora. L'home no només ha confessat l'homicidi, sinó que ha exculpat completament a Maria Jesús, a qui tots coneixen com Maje. Tots dos treballaven al mateix hospital privat de València, igual que l'esposa de Salvador. Els dos acusats van ingressar ahir a la nit a la presó per ordre del jutge d'Instrucció número 14 de València.

Els investigadors del grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València sempre van descartar el robatori per les circumstàncies en què van ocórrer els fets. El primer detall que allunyava la idea del lladre ocasional era el nombre de ganivetades i l'arma emprada. Antoni, natural de Novelda igual que Maje, va rebre vuit ferides profundes al tòrax, diverses d'elles al cor, asestadas amb un ganivet de verdures.

A més, l'atac va ser sorprenent i fulgurant, és a dir, a Antonio, que s'anava a treballar aquell matí, l'estaven esperant, per tant coneixien els seus horaris i no era una trobada casual amb un lladre de cotxes, el perfil habitual tampoc encaixa amb el d'algú que desplegui aquesta violència. A això se li uneix que l'autor no va robar res, ni tan sols de l'interior del cotxe el vidre va trencar el presumpte homicida per simular precisament el que menys aparentava: un robatori.

Durant la inspecció ocular de la Policia Científica en el pàrquing subterrani en ple barri de Patraix i molt a prop de la Comandància de la Guàrdia Civil, els agents van aïllar mostres de sang que no pertanyien a la víctima. Conclusió: l'autor també havia resultat ferit. A partir d'aquí, la Policia va rastrejar els hospitals i centres de salut, sense resultat. Però la sang serviria per acarar amb l'ADN dels futurs candidats.

Des del primer moment, el grup d'Homicidis va dirigir les seves sospites cap a Maria Jesús. Després entrevistar-se amb el seu entorn i amb el de la víctima, van descobrir que ella portava temps desitjant trencar amb Antonio, fins i tot abans del seu casament, celebrada al setembre de 2016, però no s'havia atrevit a fer el pas per la pressió de la seva família, profundament catòlica. La relació es va anar deteriorant cada vegada més, mentre creixia l'amistat amb Salvador.

Després d'arribar a la conclusió, a partir de les evidències, que es tractava d'un crim passional, els investigadors es van centrar en l'autoria. Des del principi es va sospitar de Salvador, sense descartar la participació d'un possible sicari. Però l'anàlisi de la sang va acabar decantant la balança contra l'infermer.

Durant aquests cinc mesos, la Policia s'ha centrat en provar la relació entre Maje i Salvador, i en reconstruir els seus passos el dia del crim i en els dies anteriors, incloses les comunicacions de tots dos. Dimecres passat, agents d'Homicidis van detenir la dona a València, i l'home a Manises, on residia. Els dos van passar a disposició judicial ahir a la tarda. Després de prestar declaració, el jutge va acordar l'ingrés a la presó provisional de tots dos. Salvador, que segons Maje estava obsessionat amb ella, va assumir tota la responsabilitat insistint que ella desconeixia les seves intencions, eximint així com a possible inductora.