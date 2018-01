Una enquesta d'«El País» situa Cs com el partit més votat al conjunt de l'Estat

Ciutadans seria el partit més votat si se celebressin eleccions generals, segons una enquesta de El País. La formació d'Albert Rivera obtindria un 27,1% dels vots, per davant d'un Partit Popular, que passaria a ocupar la segona posició amb un suport del 23,2%. El PSOE se situaria molt a prop del seu rival tradicional, a menys de dos punts de distància, amb un 21,6% d'estimació de vot, però hauria de conformar-se amb la tercera posició. La formació de Pablo Iglesias, Podem, quedaria relegada al quart lloc amb el suport del 15,1% de l'electorat. Aquestes dades tenen molt a veure amb el gran èxit aconseguit a les autonòmiques catalanes del 21-D per Inés Arrimadas. El desafiament secessionista ha monopolitzat el debat polític de l'últim any i s'ha instal·lat a la societat la sensació que es tractava del repte més greu de la democràcia espanyola a les últimes dècades.