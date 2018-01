La Fiscalia demana cinc anys de presó per a Juana Rivas per sostracció de menors

La Fiscalia de Granada ha sol·licitat la pena de cinc anys de presó per a Juana Rivas per presumpta sostracció de menors en la causa oberta contra ella després que romangués gairebé un mes il·localitzable amb els seus dos fills incomplint l'ordre judicial que l'obligava a lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri.

El fiscal acusa Juana Rivas de dos delictes de sostracció de menors i també demana la inhabilitació especial per a aquesta mare per exercir el dret de pàtria potestat sobre els nens per un termini de sis anys, segons consta en l'escrit d'acusació provisional presentat davant el Jutjat d'Instrucció 2 de Granada, que ha investigat l'assumpte.

A l'escrit, el fiscal Juan Miguel Osorio Carmona relata que Juana Rivas va sortir d'Itàlia el 18 de maig de 2016 amb els seus fills, que actualment tenen onze i tres anys, transmetent al pare que la seva intenció era visitar els seus familiars a Espanya i després tornar. Arcuri «no va mostrar oposició a això, aliè a la veritable intenció de l'acusada», que segons el fiscal no era una altra que la d'«ocultar-se» amb els seus fills a Granada, «retallant qualsevol tipus de contacte amb el seu pare», i canviar el lloc de residència dels menors utilitzant «vies alienes al procediment legalment establert». Tot això, afegeix el fiscal, sense que hi hagués «cap causa que ho justifiqués».

El 2 d'agost de 2016, Juana Rivas va contactar amb Arcuri per traslladar-li seva negativa a tornar amb els menors a Itàlia, «romanent des de llavors oculta amb ells en un lloc indeterminat» malgrat ser «conscient» de la seva «obligació» de lliurar-los.

El fiscal assenyala en el seu escrit les cinc instàncies judicials que durant nou mesos li han requerit a través de resolucions judicials l'obligació de tornar els nens a Itàlia, on tenen fixada la seva residència habitual i estan escolaritzats. La primera resolució de restitució dels menors va ser dictada el 14 de desembre de 2016.