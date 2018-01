Un grup de 54 països africans demana a Trump que es retracti dels seus insults

Un grup de 54 països africans "extremadament consternats" van exigir al president nord-americà Donald Trump que es retracti i es disculpi per haver denunciat, segons ha trascendit, la immigració de "països de merda".

Després d'una reunió d'emergència per avaluar els comentaris de Trump, el grup d'ambaixadors de països africans davant l'ONU ha dit que està "preocupat per la contínua i creixent tendència del govern dels Estats Units a denigrar Àfrica i als descendents africans".

El grup es va definir "extremadament consternat" i va condemnar "amb fermesa els comentaris indignants, racistes i xenòfobs del president dels Estats Units àmpliament divulgats pels mitjans", ha afegit un comunicat, al mateix temps que exigeix ??una "retractació i disculpes".

Però els 54 països també van agrair als nord-americans "de tots els àmbits de la vida que han condemnat els comentaris" de Trump.

La resolució va ser aprovada per unanimitat després de quatre hores de discussions. "Per una vegada, tots estem en la mateixa senda", va dir un ambaixador africà a l'AFP.

Els comentaris de Trump suposadament van ser fets dijous en una reunió de la Casa Blanca amb legisladors sobre la reforma migratòria.

Després que els legisladors van plantejar la qüestió de les proteccions per a immigrants de nacions africanes, Haití i El Salvador, el president va demandar saber per què Estats Units hauria d'acceptar immigrants de "països de merda", en lloc de, per exemple, Noruega, rica i majoritàriament blanca.

Divendres Trump va tuitejar un complicat desmentit en un intent de calmar la indignació tant al país com a l'estranger.

La Unió Africana de 55 nacions va condemnar més d'hora els comentaris, mentre que Botswana i Senegal van citar als respectius ambaixadors dels Estats Units per queixar pel fet.