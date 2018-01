L'advocat de l'assassí confés de Diana Quer renuncia a la seva defensa

L'advocat de José Enrique Abuín Gey, àlies El Chicle, José Ramón Sierra, ha renunciat a la defensa de l'autor confés de la mort de Diana Quer argumentant que «per poder exercir en un assumpte penal, cal creure totalment i honesta en el que s'està fent, fer-ho amb passió i amb amor a la professió». «I difícilment, en aquest instant, ho puc fer», va explicar.

«Som nosaltres els que hem decidit no seguir», va revelar Sierra, que es va traslladar al centre penitenciari de A Lama, a Pontevedra, per comunicar la seva decisió al que fins ahir era el seu defensat, una renúncia que també va donar a conèixer al jutjat número 1 de Ribeira, que instrueix la causa.

Va detallar que, en els últims dies, el seu equip legal va demanar que es practiqués a Abuín Gey «una prova pericial amb dos forenses psicòlegs i psiquiàtrics sobre el seu estat», després del que considera que, «en aquest instant, una altra persona ha d'exercir la defensa».

Paral·lelament, la Guàrdia Civil analitza les mostres recollides en el marc de la recerca de restes biològiques durant el nou escorcoll realitzat dijous a la nau de la parròquia de Asados, al municipi corunyès de Rianxo, en què es va trobar el cos de Diana Quer. Fonts policials van explicar que «molt no es va poder trobar» a Rianxo, ja que, van recordar, la nau es va netejar «a mitjans de l'any passat».

Per part seva, el pare de Diana Quer, Juan Carlos Quer, va manifestar que espera que s'adopti per a l'autor confés de la mort de la seva filla una «resolució judicial a l'altura del crim que ha comès». Juan Carlos Quer va reiterar el seu «agraïment al poble gallec i als ciutadans espanyols per l'interès i l'afecte mostrat» per a la seva filla, tot destacant que «fonamentalment em preocupa que la nostra societat a partir d'ara sigui una societat més segura».