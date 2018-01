Merkel i Schulz acorden iniciar les converses per formar govern

Els conservadors liderats per la cancellera alemanya, Angela Merkel, i els socialdemòcrates de l'SPD van arribar a un acord per iniciar les converses destinades a formar un govern de gran coalició. Després de 24 hores de converses, la Unió Cristiana Demòcrata (CDU) i els seus aliats bavaresos de la Unió Social Cristiana (CSU) van acordar amb el Partit Socialdemòcrata (SPD) l'inici d'un procés de diàleg per reeditar així el pacte de l'anterior legislatura.

Merkel va celebrar el compromís assolit amb els socialdemòcrates després d'unes converses que va qualificar d'«intenses, serioses i profundes». «Es tracta d'un document de donar i rebre, com ha de ser», va assenyalar la mandatària alemanya després de més de 24 hores de negociacions per tirar endavant un document preliminar sobre el qual negociar posteriorment i aconseguir finalment un Govern després de les eleccions celebrades el passat 24 de setembre.

«El resultat no és superficial», va afirmar sobre un acord que recull el compromís de treballar «seriosament per assolir els requisits en aquesta legislatura per poder viure també bé a Alemanya d'aquí a deu i 15 anys». Es tracta de la seguretat social i de les inversions de futur al país i especialment de les famílies i nens, va explicar.

Pel que fa a Europa, Merkel va expressar el compromís de conservadors i socialdemòcrates per aconseguir un ressorgir d'Europa. «Per això tampoc tinc por de trobar aquí també solucions comunes amb França», va assenyalar amb la mirada posada en les propostes del president francès, Emmanuel Macron.

Per la seva banda, el líder del Partit Socialdemòcrata (SPD), Martin Schulz, va lloar el que considera un «resultat excel·lent». L'expresident del Parlament europeu va anunciar que recomanarà als membres de l'SPD en el congrés extraordinari del proper 21 de gener a Bonn votar a favor de començar les negociacions formals amb els conservadors. «Ara hem de convèncer els membres del partit», va admetre.

«El meu partit, a l'inici d'aquesta setmana, va deixar clar que no hi havia línies vermelles, però sí que volíem que hi hagués un contingut vermell», va comentar sobre el document on es van fixar les guies sobre com governar el país els propers quatre anys.

«Teníem clar que no serien uns contactes fàcils», va afirmar sobre unes reunions que van començar el passat diumenge. «Però comptem amb una atmosfera constructiva i converses justes», va afirmar sobre unes negociacions que van ser «llargues i dures».



«Tasca difícil»

Merkel també va dir que era conscient de les dificultats a què s'enfrontaven. «Estava segura que era una tasca difícil», va assegurar, tot reconeguent que inicialment no estava convençuda que ho aconseguissin. «Hem discutit sobre com aconseguir el camí adequat i al final l'hem aconseguit. La direcció és la mateixa», va asseverar.

«Les negociacions no seran més fàcils que els primers contactes», va avançar. «Però sóc optimista que les coses s'aconseguiran», va assegurar la cancellera sobre les futures negociacions formals per crear «un Executiu estable». Mai abans a Alemanya s'havia trigat tant de temps a formar un govern.