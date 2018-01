Un nadó amb salmonel·losi a Espanya en haver consumit llet contaminada

Un informe publicat per experts de l'Institut Pasteur de París i l'Agència de Salut Pública de Salut de França ha confirmat a Espanya un cas de salmonel·losi en un nadó del País Basc per la llet contaminada de Lactalis. En aquest cas s'ha identificat que va consumir algun dels productes implicats en l'aparició de més de 30 casos a França.

Sanitat es troba en permanent contacte amb l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), que manté oberta una alerta, però en aquest moment no hi ha notificació oficial d'aquest cas per part de cap comunitat autònoma.

Per la seva banda, l'informe, publicat a Eurosurveillance, assenyala que el cas aïllat a Espanya està confirmat i que pertany al grup aïllat del brot pel Centre Nacional de Referència (NRC) francès. Així mateix, informa de l'aparició d'un altre cas fora de les fronteres franceses, en aquest cas a Grècia, que està pendent de ser confirmat.

Segons l'informe, l'11 de gener del 2018, es van identificar 37 casos a França, tots ells confirmats. Així mateix, tots els casos tenien símptomes gastrointestinals i no hi va haver cap cas d'infecció del torrent sanguini o meningitis. Gairebé tots els casos tenien diarrea (34 casos), 23 tenien diarrea sanguinolenta, 26 febre i 13 vòmits. Un cas va tenir inici de símptomes a l'abril, mentre que la resta va tenir inici de símptomes entre mitjan agost i el 2 de desembre. Els casos van incloure 21 nenes i 16 nens.