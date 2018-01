El tribunal que permet a Urdangarin conservar el passaport el retira a Matas

L'Audiència Provincial de Mallorca ha decidit retirar el passaport a l'expresident del Govern balear Jaume Matas en el marc del cas Nóos, després que el jutge instructor, José Castro, l'hi retornés en el seu últim dia de feina, el 19 de desembre passat. Amb aquesta decisió, Matas no podrà sortir del país tot i haver demanat en diverses ocasions ser absolt per aquesta causa per la qual està condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per diversos delictes, entre ells els de prevaricació, frau i malversació.

L'Audiència va decidir en el seu moment que la contractació de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica per part de l'administració balear per a la realització dels esdeveniments anomenats Illes Balears Fòrum 2005 i 2006, es va dur a terme prescindint de la tramitació legal que era aplicable com a conseqüència d'una decisió unilateral de Matas, «a causa de la influència exercida per Urdangarin, concertat amb el seu llavors soci, Diego Torres».

A diferència de Matas, Urdangarin es pot moure lliurement fora de la UE. Conserva el passaport i l'única exigència que té és la de comparèixer cada dia 1 davant de l'autoritat judicial a la ciutat de Ginebra, on resideix. La decisió de Castro sobre Matas va sorprendre a la Fiscalia i a l'Advocacia de la comunitat autònoma balear, que van mostrar la seva oposició i van recórrer la mesura davant l'Audiència, competent en l'adopció de mesures cautelars derivades del cas Nóos, que encara no està tancat ni és ferm.