Trump qualifica el Salvador i Haití de «països de merda»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar el proteccionisme mostrat per alguns congressistes cap als immigrants procedents principalment d'Haití, el Salvador i els països africans, als quals es va referir com a «països de merda». «Per què deixem que totes aquestes persones de països de merda vinguin aquí?», va assegurar el magnat durant una reunió amb diversos diputats al Despatx Oval, on els congressistes van suggerir restaurar l'estatus de protecció per als immigrants haitians i salvadorencs en el marc d'un acord bipartidista sobre immigració.

En aquest sentit, Trump va suggerir que els Estats Units haurien en el seu lloc d'obrir les seves portes a ciutadans de països com Noruega, segons The Washington Post.

Durant la reunió, alguns congressistes com el senador republicà Lindsey O. Graham i el demòcrata Richard J. Durbin van destacar la possibilitat de prioritzar aquells països que ja es trobin en el sistema electrònic de visats de diversitat, un programa que van proposar retallar al 50 per cent.

El president nord-americà va negar haver utilitzat les paraules «països de merda» i va insistir que el seu desig és que els Estats Units comptin amb un sistema migratori «basat en el mèrit». «El llenguatge usat per mi en la reunió sobre immigració va ser dur, però el que s'ha divulgat no va ser el llenguatge usat», va assegurar Trump al final d'un fil de missatges al seu compte personal de Twitter, en què va expressar el seu rebuig a l'acord bipartidista per resoldre la situació dels «somiadors».

El Govern haitià va expressar el seu malestar amb les suposades declaracions del president nord-americà, considerant que il·lustren la «visió simplista i racista» del mandatari. «El Govern haitià condemna amb la major fermesa aquestes declaracions odioses i miserables que, si fossin certes, serien, sense cap mena de dubte, inacceptables, ja que reflectirien una visió simplista i racista totalment errònia», va manifestar el Govern del país caribeny en un comunicat.

Paral·lelament, el Govern salvadorenc va expressar la seva «protesta» per les declaracions de Trump i va demanar que es respecti la «dignitat» dels seus ciutadans. En un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors salvadorenc va assenyalar que va reaccionar després d'esperar «prudentment un pronunciament oficial» per part del Govern nord-americà que aclarís o desmentís les paraules del mandatari.

Per part seva, l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va titllar de «racista» el president nord-americà i el va acusar d'incitar a la xenofòbia. «Són opinions sorprenents i vergonyoses per part del president dels Estats Units. No hi ha una altra paraula que es pugui usar sinó 'racista'», va assenyalar el portaveu de l'oficina de Drets Humans, Rupert Colville.

En un altre ordre de coses, Trump va anunciar que cancel·la el seu viatge oficial a Londres i va justificar la seva decisió en el seu rebuig a la venda de la seu de l'Ambaixada nord-americana, la decisió de la qual va atribuir al seu antecessor a la Casa Blanca, Barack Obama, quan va ser adoptada a l'etapa de George W. Bush. «La raó per la qual he cancel·lat el meu viatge a Londres és que no soc un gran fan del fet que l'administració Obama hagi venut la que potser és la delegació millor localitzada per uns cacauets», va dir.