Dos joves moren en un accident causat per un kamikaze a Cantàbria

Tres persones van morir divendres a la nit a Caviedes, al municipi càntabre de Valdáliga, en un xoc entre dos vehicles en l'A-8, un dels quals circulava contra direcció. La policia investiga ara el kamikaze per saber en quin punt va accedir a l'autovia.

L'accident es va produir al voltant de les 9 del vespre en el quilòmetre 252,400 de la A-8 quan, per causes que estan sent investigades, un turisme que circulava contra direcció va col·lidir frontalment amb un altre vehicle.

Com a conseqüència del fort impacte entre els dos turismes, els tres ocupants dels vehicles implicats van morir. El conductor del turisme kamikaze ha estat identificat com a R.Q.A., de 48 anys i veí dels Corrales de Buelna, segons fonts policials.

Els ocupants de l'altre vehicle eren el conductor, D.D.A, de 26 anys i de Camargo; i la copilot, A.C.G, una noia de 24 anys, segons va informar fonts de la delegació del Govern a Cantàbria.