El sector d'esquerra de l' SPD maniobra per evitar l'acord amb Merkel

L'ala més a l'esquerra del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) ha començat a maniobrar davant la inminència d'un acord amb els conservadors que lidera Angela Merkel per reeditar la «gran coalició»malgrat que els socialdemòcrates han obtingut els pitjors resultats des de 1933. La cúpula que negocia amb els conservadors no ho tindrà gens fàcil per convèncer els delegats que votaran la proposta el proper 21 de gener i després per correu una vegada acabin les negociacions formals per a la formació de coalició. Si prospera la gran coalició, el principal partit de l'oposició en el Bundestag serà l'ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD).