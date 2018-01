Les víctimes escriuen a Macron per frenar-ho

?L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha enviat una carta al president de França, Emmanuel Macron, perquè interrompi els contactes entre el seu Govern i els interlocutors dels 307 presos d'ETA que continuen complint condemna sense desvincular-se de la banda terrorista ni col·laborar amb la Justícia. La carta, signada pel president de l'AVT, Alfonso Sánchez, està acompanyada d'un dossier on es recorden els 3.517 atemptats i les 860 víctimes mortals d'ETA, que va renunciar a l'activitat terrorista fa gairebé set anys, el 20 d'octubre de 2011.

L'AVT es recolza, entre altres, en dades de la Sotsdirecció General d'Ajuda a Víctimes del Terrorisme i Atenció Ciutadana, dependent del Ministeri de l'Interior, per mostrar «preocupació» per l'ofensiva d'organitzacions afins als presos etarres, que volen aconseguir beneficis penitenciaris.

En l'actualitat, segons l'informe de l'AVT, hi ha 237 presos a Espanya, 64 a França i quatre en altres països. El document de l'associació defensa la dispersió, una mesura adoptada en 1988 per acabar amb la possibilitat que els etarres «governessin les presons» en les quals fins llavors estaven agrupats. Fins llavors, els presos d'ETA no complien cap de les normes que el primer grau exigia i molts d'ells vivien «en una doble presó». Per a l'AVT, que compta amb 4.569 socis, aquest segueix sent el principal impediment avui dia: «Si els presos d'ETA no s'han vist beneficiats per aquests mecanismes, ha estat per la pròpia voluntat de l'organització terrorista». Per això, subratllen que la iniciativa depèn de la mateixa organització.