Almenys 26 ferits en caure el sostre d'una discoteca a Madrid

Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid van clausurar ahir a la matinada la segona planta de la discoteca La Suegra, a Carabanchel (Madrid), on es va esfondrar un fals sostre i va haver-hi 26 ferits de caràcter lleu. L'accident es va produir, segons sembla, quan el fals sostre d'aquesta planta es va despendre per causes que encara es desconeixen. Hi havia una plataforma amb focus que va caure sobre la pista de ball, on hi havia taules i cadires. El succés va tenir lloc de matinada i van acudir fins al lloc dels fets tres dotacions de Bombers i deu del Samur.