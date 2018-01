Cinc militars neguen haver amagat 127 quilos de cocaïna al vaixell «Elcano»

El cas de tràfic de drogues a bord del vaixell-escola de l'Armada Juan Sebastián Elcano està des de fa gairebé un any a l'espera que s'obri el judici en el qual es dirimirà la culpabilitat o no dels sis militars i el civil que han estat processats. No obstant això, la jutge segueix investigant qui va introduir a la goleta els 127 quilos de cocaïna que van ser trobats en un dels seus compartiments en un registre posterior. Per esbrinar-ho, el passat mes de novembre la magistrada del tribunal militar va prendre declaració als cinc marins que prestaven servei a la zona en què va aparèixer amagada la droga. Tots ells van negar en les seves declaracions la seva participació en l'assumpte i van assegurar desconèixer qui podia haver-la amagat allà. El cas es remunta a abril de 2014 quan, d'escala a Colombia, diversos mariners van introduir més de 150 quilos de cocaïna.