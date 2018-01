Una falsa alarma per un míssil balístic causa el pànic a Hawaii

Les autoritats van confirmar que no hi va haver perill per míssil balístic després d'haver fet saltar totes les alarmes per un avís de projectil a l'arxipèlag nord-americà de Hawaii fruit d'un missatge oficial rebut als telèfons mòbils i l'origen del qual va ser un error humà. Els hawaians van rebre un avís als seus mòbils poc després de les vuit del matí: «Amenaça de míssil balístic dirigit a Hawaii. Busqui refugi immediatament. Això no és un simulacre». La captura de pantalla de seguida va ser publicada a les xarxes socials i es va estendre el pànic. Vint minuts més tard, l'Agència de Gestió d'Emergències de Hawaii va publicar un missatge concís a Twitter: «Cap amenaça de míssil sobre Hawaii».

Més tard, la Marina també va desmentir la informació: «No hem detectat cap amenaça de míssil balístic a Hawaii», va dir un portaveu militar, el comandant Dave Benham, que va atribuir el missatge original a un «error» que va ser corregit. «No hi ha cap amenaça de míssil o perill per a l'Estat de Hawaii», establia una segona comunicació, tot afegint que s'havia tractat d'una «falsa alarma».

Es desconeix l'origen de l'alerta original o a quantes persones va arribar, tot i que el senador Brian Schatz ho va atribuir a un «error humà». «No hi ha res més important per a Hawaii que professionalitzar i evitar problemes en aquest procés», va argumentar Schatz en un missatge a Twitter.

La Comissió Federal de Comunicacions (FCC) va anunciar l'obertura d'una «investigació completa» sobre aquests fets. «L'FCC ha obert una investigació completa sobre la falsa alerta d'emergència enviada a veïns de Hawaii», va assenyalar el president de l'FCC, Ajit Pai, a través de Twitter.

L'FCC té competència sobre el sistema d'alertes, l'última versió del qual està en funcionament des de 2012. El mateix Pai havia expressat la seva intenció d'impulsar una revisió del sistema.