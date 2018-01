L'explosió d'un cotxe bomba fereix un dels caps de Hamàs al Líban

Un cotxe bomba que va explotar a la ciutat libanesa de Sidó va causar ferides a un alt responsable del moviment islamista palestí Hamàs, identificat com Mohamed Hamdan (també conegut com a Abú Hamza) per les Forces Armades libaneses. La detonació va tenir lloc a primera hora del matí al barri de Bustan Kabir i va destruir per complet el vehicle de Hamdan, «un BMW de color platejat», segons va confirmar l'exèrcit libanès en un comunicat.

Segons la nota, el lloc de l'atemptat, que es va portar a terme mitjançant un control remot, va ser acordonat per les forces de seguretat. Hamdan no es trobava dins del vehicle en el moment de l'explosió però es va veure afectat per l'ona expansiva i va haver de rebre atenció mèdica en un hospital. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia la gravetat del seu estat, però els mitjans libanesos van assenyalar que la seva vida no estava en perill. El succés remet a un altre atemptat semblant ocorregut també a Sidó el 2016, en el qual va morir Fathi Zaydan, responsable d'Al Fatah, el partit del Govern palestí liderat pel president, Abu-Mazen, i encarregat de la gestió del camp de refugiats palestins de Mieh Mieh. Zaydan va morir per l'explosió d'una bomba.