El temporal de neu obliga a tallar almenys disset carreteres d'arreu de l'Estat

Un total de 17 carreteres van ser tallades ahir per trobar-se «intransitables» a la circulació per la neu i el gel i en 28 més va ser obligatori l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern. Concretament, les carreteres tallades es van localitzar a Castella i Lleó i a Burgos, on la circulació va ser interrompuda al port de muntanya de la carretera BU-82, a Pineda de la Serra. També van romandre «intransitables» per les nevades l'SG-112 a l'altura de Riofrío de Riaza (Segòvia) i la carretera local DSA-191 a l'altura de Candelario (Salamanca).

La província de Càceres també es va veure afectada pel temporal de neu, on es va tancar el trànsit en cinc carreteres: la provincial CC-71 de Descargamaría a Robledillo de Gata; la CC-72, també a Robledillo de Gata; i la DSA-359 a l'altura del municipi salmantí de Martiago. Així mateix, la circulació va romandre interrompuda a Puerto de Honduras de la CC-102 d'Hervás a Cabezuela del Valle i a la CC-174 des de Piornal a Cuello de la Olla.

Al nord, quatre carreteres de Navarra i Cantàbria van haver de ser tallades, com és el cas de Puerto Lunada de la carretera CA-643 a l'altura de La Concha i la CA-631 a l'altura de Vega de Paso, a Cantàbria; i l'NA-2012 i NA-2011 a Ochagavia (Navarra).

«Intransitable» per la neu també es trobava la carretera autonòmica A-4025 a l'altura de Monachil (Granada), mentre que el gel va obligar a tallar la circulació en els accessos de Parque Moncayo, al municipi saragossà de Litago. A més, la Direcció General de Trànsit (DGT) va avisar que en un total de 28 carreteres d'Astúries, Andalusia, Castella i Lleó, País Basc i La Rioja era obligatori l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern. En aquestes carreteres també es va prohibir la circulació a camions i articulats, així com a autobusos. El temporal de neu ha estat tardà però ha arribat amb força.