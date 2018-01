Tres detinguts per torturar i assassinar a un pederasta a València

Al desembre de 2016 es va trobar un home de 63 anys era asfixiat amb una bossa en el cap i el rostre destrossat a cops al seu domicili de València. El mort, que va ser identificat com Vicente Soler Romaguera, havia estat arrestat i jutjat dècades enrere per la seva presumpta relació a la major xarxa de producció i distribució de pornografia infantil desmantellada en terres valencianes. Encara que el mòbil del crim no guarda relació amb aquells fets -els presumptes autors de la seva mort ni tan sols havien nascut- els tres detinguts per la seva mort són nois joves als quals la víctima solia convidar a la seva casa, on els oferia cocaïna a canvi de relacions sexuals.

En una d'aquestes festes de sexe i droga, i moguts per un interès merament econòmic, el robatori, dos dels ara detinguts presumptament van sotmetre a la seva víctima a un 'cruel càstig', acarnissant-se amb ell, donant-li nombrosos cops en la cara i el crani, com així reflectien les esquitxades de sang oposades en les parets, els mobles i fins a en el sostre de l'habitatge. Pel que sembla, pretenien que Vicente els indiqués el lloc on amagava els diners i la cocaïna, així com sostreure-li el nombre de pin de la targeta de crèdit, que posteriorment van utilitzar per intentar treure diners d'un caixer. Va ser precisament aquesta pista la que portaria a la seva identificació i posterior arrest.

Just un any després d'acabar amb la vida d'aquest metge jubilat i que els sospitosos fugissin del país tractant d'eludir així l'acció de la Justícia, la Policia Nacional ha arrestat als dos presumptes autors materials del crim i a un tercer per la seva presumpta implicació directa en els fets, tots ells d'origen romanès, acusats dels delictes d'assassinat i robatori amb violència. Els dos joves que presumptament van torturar i van asfixiar a la víctima després de col·locar-li una bossa de plàstic al cap lligada amb una corretja van ser capturats a Romania i Regne Unit a finals de desembre per sengles ordres internacionals de detenció sol·licitades pels investigadors després de trobar proves que els situaven directament en l'escena del crim la nit dels fets, el 7 de desembre de 2016.

Aquests dos acusats, de 20 i 23 anys, ja han estat extraditats a Espanya i van prestar declaració -un d'ells mitjançant videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid)- la setmana passada davant el Jutjat d'Instrucció número tres de València, encarregat del cas, per l'homicidi de Vicente Soler. Tots dos es troben des de llavors a la presó provisional després d'acollir-se al seu dret a no declarar, segons van indicar fonts jurídiques.

Així mateix, el tercer implicat en l'assassinat, de 21 anys i també de nacionalitat romanesa, va ser arrestat el passat 11 de desembre al barri del Cabanyal de València. Malgrat que es va negar a declarar davant la policia, una vegada posat a disposició judicial, aquest va negar la seva participació en la mort del sexagenari però va incriminar als altres dos sospitosos, ara detinguts i extraditats. L'acusat, que va quedar en llibertat amb càrrecs, va admetre que coneixia a la víctima d'anar a comprar-li cocaïna, però va negar haver estat a la seva casa la nit que el van matar.

Respecte als motius pels quals va fugir del país l'endemà que fos descobert el cadàver de Vicente Soler, aquest va argumentar que tenia ja el bitllet tret a Manchester (Regne Unit) perquè anava a treballar en una fàbrica. "Volia estalviar per treure'm el permís de conduir", va apuntar davant el jutge. Quan al gener de 2017 va tornar a Espanya va ser detingut per un altre assumpte relacionat amb la prostitució, però va quedar en llibertat. En aquell moment encara no hi havia proves que l'incriminessin en el crim. Dels tres arrestats per l'homicidi és l'únic que es troba ara en llibertat. Això sí, amb l'obligació d'anar a signar una vegada a la setmana i la prohibició d'abandonar el territori nacional.